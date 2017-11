Geen toekomst meer bij Manchester United voor deze speler onder José Mourinho? "Hij was hard voor mij"

Bij Manchester United zit de Franse speler, Anthony Martial, vaker op de bank dan hem lief is. Als reden hiervoor wordt gesuggereerd dat de relatie tussen beide heren niet echt optimaal zou zijn.

Manchester United wist afgelopen weekend met 1-0 te winnen tegen Brighton en staat momenteel op de 2de plaats in de Premier League. Bij The Red Devils moet Anthony Martial heel vaak vanop de bank toekijken en de relatie met coach José Mourinho zou niet echt schitterend zijn.

“Mourinho was hard voor mij. Ik denk dat we elkaar niet zo goed begrepen, maar we hebben elkaar goed leren kennen. Het gaat heel erg goed tussen ons nu", aldus Martial, die de geruchten over de slechte relatie met zijn coach de kop indrukt.

“Ik had een aantal kleine problemen. Ik speelde niet met mijn hoofd, was niet zo gefocust. Als ik nu op het veld stap, is dat allemaal weg. Sommige mensen vergeten mijn leeftijd. Ze verwachten dat ik met mijn talent me snel weet te ontwikkelen, maar ik heb nog een toekomst voor me”, sprak Martial tegenover Téléfoot.