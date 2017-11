Stuivenberg legt vinger op de wonde: "We hebben moeite om de volgende stap te zetten"

Foto: © photonews

Al drie penalties kreeg KRC Genk dit seizoen na optreden van de videorefs. Telkens werd er (in eerste instantie) gemist. Albert Stuivenberg denkt dat het lange wachten op een beslissing het moeilijker maakt voor zijn spelers.

"Je moet langer de concentratie vasthouden, dus het zou invloed kunnen hebben”, zegt de Genk-trainer in Sports Late Night. “Nogmaals neemt het niet weg dat we de elfmeters moeten benutten natuurlijk. Ook die misser tegen Karelis tegen Kortrijk, dat zijn dure punten…

22 punten oogt de balans na 16 wedstrijden. Is Stuivenberg daar tevreden mee? “Nee, we hadden meer punten moeten halen. Met de ploeg die we hebben en het spel dat we eind vorig seizoen speelden, is het logisch dat we bij het begin van het seizoen de ambitie uitspraken in de top 3 te willen beëindigen.

Een ambitie is natuurlijk wat anders dan een doelstelling. De doelstelling is de top 6. Als we die halen kan je nog altijd zien hoe het seizoen zich verder ontwikkelt. Wij hebben een heel moeizame start van het seizoen gehad. De druk op mezelf was groot, maar die leg ik mezelf ook op.

De club is ook heel rustig gebleven, ook ondanks alle druk van buitenaf. We hebben moeite om de volgende stap door te zetten. Dat zag je onder meer na de gewonnen wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge. We hebben ook al de nodige pech gehad door blessures. We moeten constanter zijn”, besluit Stuivenberg.