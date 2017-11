Genk vreest lange onbeschikbaarheid middenvelder, mogelijk zelfs einde seizoen

Foto: © photonews

Op de laatste training voor aanvang van de wedstrijd tegen Standard blesseerde Genk-middenvelder Bryan Heynen zich aan de knie. In het ergste geval is de Belg voor lange tijd out.

De club wacht de resultaten nog wat af vooraleer te praten over de ernst van de blessure. Toch lijkt de kans vrij groot dat Genk het minstens enkele weken zonder zijn middenvelder zal moeten stellen. Er is zelfs vrees dat zijn seizoen erop zit.

"Hij leek zich gewoon te verstappen, maar ik vrees dat we hem voor een tijdje kwijt zijn. Dat is doodjammer, want Heynen deed het prima nadat we eerder Berge hadden verloren", vertelt coach Albert Stuivenberg in Het Laatste Nieuws.