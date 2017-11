Topschutter of niet, Onyekuru zal in de pas moeten lopen: Hein wordt er soms gek van

Henry Onyekuru mag intrinsiek dan wel één van de beste spelers van Anderlecht zijn, Hein Vanhaezebrouck ziet hem als een onafgewerkt product. De coach van paars-wit wordt op momenten gek van de Nigeriaan. En dat heeft veel te maken met zijn tactische discipline.

Het was al een veeg teken aan de wand toen we Vanhaezebrouck vorige vrijdag hoorden reageren op onze vraag of Onyekuru geen optie was voor de positie van spits. "Hij kan dat nog niet, hij heeft er de looplijnen niet voor. Hij weet niet wat hij daar moet doen, al denkt hij zelf van wel", was de korte samenvatting van zijn antwoord.

Onyekuru haalt inderdaad soms het bloed van onder de nagels van Vanhaezebrouck, ook op training. Als Hein een oefening helemaal uitgelegd heeft, gebeurt het dikwijls dat hij omwille van Onyekuru het spel al snel weer stil moet leggen omdat Onyekuru uit positie gaat lopen.

Hetzelfde probleem als op match dus. Onyekuru wil te graag zelf scoren en dat gaat ten koste van het heilige collectief dat Vanhaezebrouck predikt. Daardoor laat hij zijn linkerflank dikwijls eens onbewaakt, waardoor de verdediging in de problemen komt of er geen aanspeelpunt op links te vinden is voor Kums of Hanni.

Maar het gaat verder: op de Aspire Acedemy is Onyekuru opgeleid als aanvaller die niet moest meeverdedigen. Vanhaezebrouck wil hem tactische discipline bijbrengen, maar hij lapt dat meestal aan zijn laars om te kunnen aanvallen. Een probleem dat Henry beter snel oplost, want Vanhaezebrouck hecht nogal veel belang aan tactische intelligentie.