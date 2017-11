WK-bal getest en goed bevonden: "Aan de bal zal het niet gelegen hebben dat we verloren"

Foto: © photonews

In de wedstrijd tussen Anderlecht en Kortrijk was er een opvallend debuut weggelegd voor de Telstar. Enkel in de Belgische hoofdstad zal er met de WK-bal worden gespeeld.

Dat komt omdat paars-wit als enige club in ons land wordt gesponsord door Adidas. De spelers waren na de wedstrijd alvast positief over het leer. "Het ziet er mooi uit en het is een goede bal om mee te trappen.

Tegen Anderlecht had ik geen last van zwabberende schoten, maar je weet wel dat zulke ballen makkelijk vertrekken", aldus KVK-doelman Thomas Kaminski.

De Kerels hadden op training de mogelijkheid om de bal uit te testen "Daar zal het dus niet aan liggen dat we verloren hebben. Als je met zo'n materiaal een match kunt spelen, vind ik dat dit juist een extra motivatie zou moeten zijn."