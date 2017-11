Leko blij met wat hij zag: "Dit is een mooi leermoment voor mijn spelers"

We hopen voor Ivan Leko dat zijn spelers hem zulke matchen niet veel meer aan doen. Voor zenuwlijders was het een verkorting van hun leven, die Club Brugge-Zulte Waregem. Ivan Leko was echter blij met wat hij te zien kreeg.

Uiteraard was het makkelijk praten voor Leko, want hij stond als winnaar achteraf te blinken. "Voor de neutrale fans moet dit toch ook een fantastische wedstrijd geweest zijn? De laatste tien minuten waren heel speciaal. Het publiek zette er zich volledig achter en de spelers ontwikkelden een fantastische druk", aldus Leko. "Elke aanval was gevaarlijk."

En dat verheugde Leko het meest: de wil om te winnen. "Die mentaliteit is fantastisch. De honger was enorm aanwezig. En als je dan nog kunt winnen op het einde is dat gewoon fantastisch."

Foutjes maken ploeg alleen maar sterker

Over zijn doelman had hij minder reden om tevreden te zijn. "We hebben goeie doelmannen, maar ze zijn nog jong en maken foutjes. Maar dat maakt onze ploeg alleen maar sterker. De andere spelers moeten er oplossingen voor zoeken. Het is een leerproces voor iedereen."