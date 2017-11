"Hij had de opvolger van De Bleeckere moeten worden, maar die opzet is mislukt"

Na Frank De Bleeckere op het WK 2010 kwam er geen enkele ref meer in actie op een groot toernooi. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist vertelt over de leegte die de Belgische arbiter naliet.

"We hebben enkele scheidsrechters die op dit moment aan het komen zijn. Ik denk dan aan Bart Vertenten en Jonathan Lardot, die na twee mindere seizoenen toch weer boven water komt. Lawrence Visser vind ik ook heel goed", vertelt Verbist in VISTA!.

'Ik kan momenteel nog niet zeggen wie de opvolger van Frank De Bleeckere wordt. Een aantal jaren na De Bleeckere had Serge Gumienny zijn opvolger moeten zijn, maar die opzet is mislukt. Dat is niet doorgegaan.

Nu hebben we even een gat, dat klopt. Onze hoogst geplaatste is Delferière, maar die komt niet in aanmerking om naar een WK te gaan", besluit de ex-scheidsrechter.