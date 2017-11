John van den Brom beleeft droomseizoen met AZ, máár: "Meest verschrikkelijke moment dat we al hebben meegemaakt"

Hoe zou het nog zijn met John van den Brom? De Nederlandse trainer van 51 leidde Anderlecht in 2013 naar de landstitel en is intussen al toe aan zijn vierde seizoen bij AZ in de Nederlandse Eredivisie. En hij doet het met een onverhoopte (gedeelde) tweede plaats voorlopig uitstekend in Alkmaar.

Het AZ van Van den Brom staat na 13 speeldagen netjes naast grootmacht Ajax te blinken. Afgelopen weekend werd thuis nog met 2-0 gewonnen van FC Twente, goed voor de negende overwinning van het seizoen.



De ex-coach van paars-wit geniet met volle teugen, dat bleek gisteravond in de Nederlandse voetbaltalkshow 'Rondo' op Ziggo Sport. Al loopt zijn contract eind dit seizoen wel af. Wat dan? "Als je het ergens naar je zin hebt, je plezier hebt in wat je doet en je kunt werken zoals je wil dan lijkt het logisch dat je graag wilt blijven."



En toch is er iets dat wringt bij Van den Brom, met name de zware blessure van toptalent Calvin Stengs. Dit moest het seizoen van de 19-jarige winger worden, maar al op de eerste speeldag scheurde hij tegen huidige leider PSV zijn voorste kruisband. De onfortuinlijke youngster zou pas volgend seizoen opnieuw in actie kunnen komen.



Een streep door de rekening van een nog altijd treurende Van den Brom: "Het uitvallen van Stengs is de meest verschrikkelijke ervaring die onze kleedkamer dit seizoen al heeft moeten doorstaan. Hij was zo ontzettend sterk in de voorbereiding en was zo bepalend voor ons team", jammert de succesvolle AZ-trainer.