Jordi Alba razend na wedstrijd tegen Valencia: "Natuurlijk vind ik dat erg"

Zondagavond eindigde de topper in LaLiga tussen Valencia en Barcelona op een 1-1 gelijkspel. Jordi Alba nam de gelijkmaker voor zijn rekening, maar was achteraf helemaal niet te spreken over het gedrag van de Valencia-supporters.

Jordi Albi wist in de 82ste minuut de gelijkmaker te scoren in de topper tegen Valancia, maar na de wedstrijd kon hij het niet nalaten om uit te halen richting het publiek van zijn ex-werkgever. Na zijn doelpunt kreeg hij allerlei voorwerpen naar zich toegegooid, nadat hij eerder ook al een hele match werd uitgefloten door de supporters van Valencia.

Meer respect

"Ik begrijp niet waarom ik hier nu al zes jaar zo wordt behandeld", aldus een zichtbaar geïrriteerde Alba. Ik vind dat ze meer respect voor mij zouden moeten tonen. In ieder geval net zo veel respect als ik voor de supporters van Valencia heb. Ik ben gratis naar Valencia gekomen en ik heb de club veel geld opgeleverd."

"Ik zal de club altijd dankbaar zijn", vervolgt Alba. "Maar ik koos ervoor om naar Barcelona te gaan, waar ik vandaan kom, de beste club ter wereld. Ik snap niet waarom men hier zo tegen mij tekeer gaat. Ik vraag niet om applaus, alleen om respect. Natuurlijk vind ik dat erg."