Lukaku hangt zware schorsing boven het hoofd na natrappen, Mourinho houdt druk af

Foto: © photonews

Romelu Lukaku hangt nog een schorsing boven het hoofd. De Rode Duivel werd door de ref niet bestraft voor natrappen richting Brighton & Hove-verdediger Gaetan Bong, maar aan het alziend oog van de camera's ontsnapt niemand. José Mourinho tilde er wel niet zwaar aan.

De FA lacht meestal niet met zo'n feiten en als ze hem vervolgen zou hij drie matchen geschorst kunnen worden. Dan mist hij de toppers tegen Manchester City en Arsenal, evanls de uitwedstrijd tegen Watford.

Lukaku scoort niet meer zo makkelijk - één goal in tien matchen - maar Mourinho verdedigde zijn spits. "Hij weet dat er van mijn kant geen enkele druk is om goals te maken. In de laatste minuut was hij nog aan het strijden en zijn defensieve taken aan het opnemen zoals in de eerste minuut. Fenomenaal zoals hij zijn wedstrijd eindigt, al tackelend als linksback. Die mentaliteit wil ik zien." Of hij even tevreden gaat zijn als Romelu geschorst wordt...