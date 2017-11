Higuain raakt niet fit en moet kraker tegen ex-ploeg Napoli missen

Vrijdagavond moet Juventus op bezoek bij Napoli, de koploper in de Serie A. Gonzalo Higuain zal er niet bij zijn, want hij kampt met een blessure.

Zondag werd Higuain tijdens de match tegen Crotone, die met 3-0 werd gewonnen, nog gespaard met het oog op de kraker tegen Napoli. De spits had tijdens een training een breuk opgelopen in zijn linkerhand. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de spits ook de topper tegen zijn ex-ploeg zal moeten missen, zo weet goal.com.

Higuain speelde tussen 2013 en 2016 voor Napoli en kende er een succesvolle periode. Daarna maakte hij een transfer naar Juventus, maar deze viel niet echt in goede aarde bij de fans van Napoli.