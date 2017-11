Het kan dan toch! Zowaar een borstbeeld van Ronaldo dat écht op hem lijkt

Foto: © photonews

Het borstbeeld van Cristiano Ronaldo dat eind maart dit jaar werd onthuld op de luchthaven van Madeira, zijn geboorteplek, ging meteen viraal. Het exemplaar leek in de verste verte niet op de Portugees. Ondertussen werd een nieuw beeld voorgesteld.

De lucthaven op het eiland kreeg de naam van de ster van Real Madrid na het winnen van het EK met Portugal. Een borstbeeld werd onthuld, maar de gelijkenis met de Portugees was ver te zoeken en het kunstwerk werd dan ook het mikpunt van spot.

Not such a bad statue after all is it #Ronaldo pic.twitter.com/X38wDk1iG1