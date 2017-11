De Boeck vond nederlaag tegen sterker wordend Anderlecht geen schande, en toch: "We gaven de zege op een dienblad cadeau"

Foto: © photonews

KV Kortrijk kwam zondag met goede bedoelingen naar Anderlecht, maar liep door een owngoal al in minuut 1 tegen een achterstand aan.

Na amper 43 seconden devieerde Evgeniy Makarenko de bal knullig in eigen doel. "Je mag nog zo hard werken in de week en er proberen iets van te maken. Maar dan mag zoiets niet gebeuren", foeterde coach Glen De Boeck na de 4-0-nederlaag in het Constant Vanden Stockstadion.

"Als het langer 0-0 blijft, krijg je misschien een ander wedstrijdverloop. Want we kozen er niet vor om de bus voor de eigen zestien te parkeren. Maar nu gaven we hen de zege op een dienblad cadeau."

We waren bij momenten te naïef

De Boeck was verder lovend over zijn ex-ploeg. "Anderlecht is groeiende. Ik zag ze woensdag een goede wedstrijd spelen tegen Bayern München. We verloren van een sterker Anderlecht, dat is geen schande. Wat de mentaliteit betreft kan ik mijn spelers weinig verwijten. Maar we waren bij momenten te naïef, speelden met te weinig metier."