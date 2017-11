Een tribune, een videoref, een blauw-zwarte machine, een paars-witte held, vele schlemielen

Alle goede (en slechte) dingen komen in drievoud. Hanne, Klaasje en Marthe bewijzen dat met K3 ondertussen al een paar jaar. Ook in de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League gaan we op onze gekende manier nabeschouwen.

TOP

Drie assists

Wil de echte Massimo Bruno nu opstaan? Hij deed het, net zoals nog wat andere spelers bij Anderlecht. Met drie assists leverde de winger een wel erg nette prestatie af, stilaan begint het radarwerk van Hein Vanhaezebrouck te draaien.

Goed presteren tegen Bayern München - jammer van de gemiste kansen - en in het weekend een 4-0 om de oren van Kortrijk draaien met wat andere namen: het toont dat paars-wit stilaan op de rails aan het komen is.

Twee keer terugvechten

Club Brugge thuis tegen Zulte Waregem? Neen, dat was niet meteen een heerlijke partij van de thuisploeg op Jan Breydel. Maar blauw-zwart liet wel opnieuw veel strijd zien.

Met Ruud Vormer als voorman in de strijd vochten ze tot twee keer toe terug, om zo een 24 op 24(!) in eigen huis te realiseren. Wie stopt de machine?

Een tribune

Zelden werd er zoveel poeha gemaakt rond de bouw van 1 tribune. Zelden was dat ook zo terecht. Een nieuw pareltje is uit de grond gekomen in Den Bosuil, een fanbeleving om u tegen te zeggen wacht op menig voetballiefhebber.

Stilaan wordt er overal in het land geïnvesteerd in stenen, waardoor het voor de supporters ook steeds leuker moet worden om naar het voetbal te komen kijken. En dat kunnen we toch eigenlijk enkel maar toejuichen?

FLOP

Geen tribunevoetbal

Jammer genoeg zag die nieuwe tribune in Antwerpen-Noord nog geen doelpunten in een vrij zoutloze pot voetbal. En ook op de Freethiel, op Stayen en hier en daar elders viel er opnieuw weinig te beleven.

Het is het verderzetten van de ook al vrij saaie heenronde. Spanning is er wel, maar het niveau is gemiddeld genomen gewoon bijzonder matig. De fans willen meer en gelijk hebben ze.

Vele schlemielen

Wél op post: een flink aantal schlemielen van de week. Poulain? Die gaf meer passen aan spelers van Zulte Waregem dan aan medemaats. Vossen miste opgelegde kansen voor Club Brugge.

Kalu was een schim van zichzelf en Locigno was de schlemiel bij Moeskroen, nota bene tegen zijn ex-club. En Fadlalla oversteeg nauwelijks de gemiddelde prestaties van linksachters van Galaxy Oordegem in een match tegen KWB Kalken.

Videodinges

Waren we vorige week nog zo positief over de videoref, dan zitten we nu opnieuw met de handen in het haar. Lawrence Visser ging in Genk - Standard naar de beelden kijken in een discutabele fase.

Om vervolgens een penalty te geven die er misschien niet eens eentje was. En zo is er opnieuw meer discussie mét een videoref dan zonder. Niet hoe het zou moeten. Gelukkig dat Ochoa de elfmeter gewoon wist te stoppen, achteraf bekeken.