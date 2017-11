Scheidsrechter helemaal van zijn melk na incasseren rake klappen: "Dit heb ik in 26 jaar nog nooit meegemaakt"

Foto: © photonews

Scheidsrechter zijn, het is soms een regelrechte hondenjob. Vraag dat maar aan de genaamde Habib Ben Ayache. De man moest gisteren de wedstrijd tussen Jong Geraardsbergen en VC Herzele-Ressegem in vierde provinciale in goede banen leiden, maar die pot ontaardde volledig, met de ref als slachtoffer.

Na 49 minuten zat het spel op de wagen in de Oost-Vlaamse partij in provinciale en nauwelijks enkele minuten later moest de match zelfs stilgelegd worden. Wat was er precies aan de hand? De ref had bij een 0-3 tussenstand een rode kaart getrokken voor een tot twee maal toe verbaal zwaar uithalende speler van de thuisploeg en toen gingen de poppetjes aan het dansen. Een ploegmaat van de uitgesloten thuisspeler ging compleet door het lint en trakteerde ref Ben Ayache op enkele raken klappen in het aangezicht, met als gevolg schade aan oog en neus.



De belaagde scheids reageerde zwaar aangeslagen op het heftige incident: "Ik ben al heel lang scheidsrechter, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt of gezien", klinkt het in 'Het Laatste Nieuws'. "Ik weet niet wat die speler bezielde. Door mijn verwondingen kon ik de match niet verder afwerken. De spelregels bepalen trouwens dat ik de match ook moest stilleggen." Thuisploeg Jong Geraardsbergen zit erg verveeld met de zaak, via de afgevaardigde van de club volgden er dan ook excuses aan het adres van de onfortuinlijke ref.