Naast afkoopsom van 700 miljoen euro nog andere opvallende clausules opgenomen in contract Messi

Foto: © photonews

Na een lange onderhandelingsperiode ondertekende Lionel Messi afgelopen week een nieuw contract dat de Argentijn tot medio 2021 aan FC Barcelona verbindt. Naast de gigantische afkoopsom van 700 miljoen euro zouden er nog andere clausules in zijn contract opgenomen zijn.

Het Spaanse Diario Gol weet dat het basissalaris van de nummer 10 maar liefst 40 miljoen euro per jaar zal bedragen. Een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot 60 miljoen euro.

Van Messi is geweten dat hij regelmatig inspraak zou hebben bij transfer. Zo was hij al betrokken bij de transfers van Paulinho, Suarez en Arda Turan. Het dagblad meldt dat de Argentijn nu medezegenschap zal krijgen over élke transfer die FC Barcelona de komende jaren wil doen.

Atlético Madrid-smaakmaker Antoine Griezmann zou al enkele keren gelinkt zijn aan de Catalaanse club, maar de Vlo zou hiervoor al zijn veto hebben ingediend.