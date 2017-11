Alwéér slecht nieuws voor Eurostadion: "Een zoveelste mokerslag voor het dossier"

Foto: © Photonews

Komt het Eurostadion er nog of niet? Het ziet er in ieder geval alsmaar slechter uit voor het project van Ghelamco. De bouwheer van de nieuwe voetbaltempel in Brussel incasseert dit keer een negatief advies van de administratie van de Vlaamse overheid. De mobiliteit blijft een bijzonder heikel punt.

Axel Ronse, Vlaams parlementslid voor N-VA, vroeg het meest recente mobiliteitsadvies op bij zijn partijgenoot en Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA). Alweer een negatief advies, zo blijkt. Het was ook al zo bij de vorige bouwaanvraag en het milieueffectenrapport.



Het dossier van bouwheer Ghelamco zou volgens de Vlaamse administratie onvoldoende becijferd zijn, bovendien zou ook niet kunnen gegarandeerd worden dat het gebruik van het Eurostadion niet voor een verkeersinfarct op de Brusselse Ring zal zorgen. Volgens N-VA-parlementslid Ronse betekent het nieuwe advies alvast "een mokerslag" voor het controversiële dossier.







"Uiterlijk op 2 februari 2018 dient minister Joke Schauvliege te beslissen over de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het Eurostadion. Dit advies van Mobiliteit en Openbare werken heeft geen bindend karakter, maar meestal wordt dergelijk advies toch bijzonder ernstig genomen in de uiteindelijke beoordeling", vertelt Ronse tegenover 'Het Laatste Nieuws'.