Mpoku verklaart opmerkelijke viering: "Wij zijn niet te koop"

Paul-José Mpoku is een speler die alles geeft op het terrein. Ook daarbuiten is hij een geëngageerd man met een mening. De situatie in Libië laat de Congolese Belg niet onverschillig.

Zondag na de 0-2 overwinning tegen Genk, verklaarde de Standard-speler zijn doelpuntenviering. "Het is om aan te klagen wat er momenteel gebeurt in Libië." Mpoku verwijst daarmee naar de slavenmarkten in het Afrikaanse land, waar jonge migranten per opbod verkocht worden.

"Ik ben trots om zwart te zijn en iedereen zou dat moeten doen. Slavernij anno 2017, dat zou nooit mogen gebeuren. Wij zijn niet te koop", klinkt het duidelijk bij 'Polo'.