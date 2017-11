Manchester City rijgt de zeges aaneen, maar Guardiola weet: "We gaan nog verliezen"

Foto: © Photonews

Pas na 84 minuten maakte Raheem Sterling tegen Huddersfield Town de bevrijdende tweede treffer die Manchester City de zege schonk. Coach Pep Guardiola denkt dat de Citizens nog kostbare punten zullen verspelen dit seizoen.

Met acht punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester United en twaalf zeges en één gelijkspel in de competitie, oogt het parcours van City dit seizoen erg knap.

Coach Pep Guardiola gelooft niet dat City zal blijven winnen. "Tegen Huddersfield ging het maar net goed. We gaan verliezen, dat gaat echt gebeuren", klonk het na de wedstrijd.

Kompany en De Bruyne hebben nog een erg druk programma voor de boeg met City. "Als je elke drie dagen een wedstrijd speelt is het haast onmogelijk om geen punten te laten liggen.

We gaan zeker ooit verliezen, maar het gaat erom hoe we daar tijdens en na die wedstrijd mee omgaan. Dat is erg belangrijk", besluit Guardiola.