Acht maanden aan de kant en dan drie zulke goals om de oren krijgen: "We hadden meer karakter moeten tonen"

Foto: © photonews

Acht maanden, zolang was het geleden dat Sammy Bossut nog eens het doel van Zulte Waregem mocht verdedigen. Een blessure hield de keeper sinds de bekerfinale aan de kant. En dan je wederoptreden maken in zo'n match...

Drie ongrijpbare goals kreeg Bossut in Jan Breydel om de oren. "Ik vond dat ik goed in de match zat. Hier had ik hard voor gewerkt. Die goals, daar kon ik weinig aan doen", zuchtte Bossut, die wel vond dat zijn verdediging wat meer had kunnen doen.

"Bij die tweede goal laten we Wesley veel te ver komen. Die had vroeger afgestopt kunnen worden. En bij de derde laten we Sandy (Walsh, nvdr.) wat zwemmen. Hij zat er helemaal door en had wat hulp kunnen gebruiken. Maar die gaven we hem niet", analyseerde Bossut.

Recuperatie

Al moest hij ook toegeven dat de druk van Club indrukwekkend was. "Zij hebben hun kwaliteiten. Maar we hadden wel meer karakter kunnen tonen. We hadden op het middenveld meer ballen moeten recupereren om wat meer rust in het team te krijgen."