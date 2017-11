Schitterend om zien! Broer van Anthony Limbombe gaat helemaal 'loco' bij diens fabuleuze winning goal

Foto: © photonews

Anthony Limbombe toonde zich gisteren al voor de derde keer de reddende engel van Club Brugge. De 23-jarige linksbuiten en dribbelkont tekende tegen Zulte Waregem voor de fantastische winnende treffer en dat zorgde voor dolle taferelen bij zijn broer Stallone, speler bij Antwerp.

Tegen Charleroi en Oostende kroop Limbombe al in de huid van matchwinnaar en ook gisteren tegen Essevee was het prijs voor de winger van blauw-zwart. De ouders van de auteur van de cruciale 3-2 gingen in Jan Breydel helemaal uit hun dak, maar wat dan gezegd van oudere broer Stallone?



De 26-jarige speler van Antwerp, zelf onlang nog matchwinnaar tegen Eupen, ging in zijn huiskamer pas helemaal compleet door het lint toen hij zag hoe broertje Anthony het winnende doelpunt tegen de touwen knalde. Schitterende beelden die we u absoluut niet willen onthouden.