Lijnrechter in Genk-Standard hard aangepakt door ex-collega: "Dit kan je niet meer rechtzetten"

Foto: © photonews

Genk verloor afgelopen weekend in eigen huis met 0-2 van Standard. Toch was er na de match veel te doen over één fase, die het verloop van de wedstrijd er anders had kunnen doen uitzien. De lijnrechter vlagde Alejandro Pozuelo onterecht terug. Een flagrante fout, vindt ex-ref Serge Gumienny.

Gumienny vindt het niet kunnen dat Pozuelo werd afgevlagd als er een videoref aanwezig is. "Het verbaast me dat een UEFA-lijnrechter als Karel De Rocker zo zwaar in de fout ging toen hij Pozuelo onterecht afvlagde. De aanwezigheid van de videoref speelde namelijk in zijn voordeel", vertelt hij in HBvL.

"De lijnrechter moet volgens de UEFA- en FIFA-instructies bij twijfel altijd de aanvaller het voordeel geven. Als dan ook nog eens een videoref aanwezig is, dan weet je dat die kan ingrijpen, mocht het toch buitenspel zijn geweest. Het geeft je als lijnrechter een vangnet. Maar ten onrechte wél vlaggen, kan je niet meer rechtzetten."