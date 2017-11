Dit is ons Team van de Week!

Foto: © SDG

Met speeldag 16 trapten we de terugronde op gang. We kregen enkele mooie goals in Gent, een relatief saaie zaterdag, maar de zondag maakte heel wat goed. Stof genoeg voor ons Team van de Week!

Doel

Tussen de palen kiezen we deze week voor Davino Verhulst. Samen met zijn centrale verdedigers mocht hij terugkijken op een uitstekende wedstrijd.

Verdediging

Al hadden die pech dat we twee betere jongens aan het werk zagen voor die plekken in ons Team van de Week. Luyindama was opnieuw onverzettelijk en ook Dessoleil rijgt de uitstekende wedstrijden aan elkaar.

Op links heeft Jelle Van Damme zijn beste vorm teruggevonden bij Antwerp en op de rechterkant was Dylan Bronn defensief uistekend én offensief doeltreffend.

Middenveld

Op het middenveld zagen we een beresterke prestatie van Uche Agbo tegen Pozuelo en co. Canesin was dan weer het creatieve brein bij KV Oostende. Yuya Kubo vond met een wereldgoal én een mooie assist zijn beste vorm eindelijk terug.

Op links was bij Club Brugge Anthony Limbombe opnieuw dé matchwinnaar in het absolute slot. Massimo Bruno was bij Anderlecht dé regisseur met drie assists.

Aanval

Helemaal voorin vinden we voor de tweede week op rij Kaveh Rezaei van Charleroi terug. Hij is bezig aan een uitstekend seizoen bij de Carolo's.