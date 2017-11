Standard dient kandidatuur in voor finale Champions League (voor vrouwen)

Foto: © Robert Absolonne

De vrouwen van Standard zijn de voorbije jaren steevast actief geweest in de Champions League, zonder echt ver door te stoten echter. Mogelijk krijgen ze binnen enkele jaren wel een unieke finale op hun dak.

Standard heeft namelijk een bid ingeleverd om de Champions League-finale van 2020 te hosten. In juni 2018 weten we of de kandidatuur wordt weerhouden.

2020

Naast Sclessin zijn ook het Franz Horr Stadium van Austria Wenen en de VTB Arena van Dinamo Moskou kandidaat voor de CL-finale van 2020.

Voor België zou het alvast een mooie stap zijn als de CL-finale in Luik zou worden gehouden. Mogelijk zien we in die finale ook Belgische vertegenwoordiging, gezien onder meer Tessa Wullaert aan de Europese top speelt.