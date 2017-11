Ochoa: "Standard staat eindelijk op zijn plaats"

Foto: © photonews

Guillermo Ochoa kreeg zondag in Genk niet heel veel werk op te knappen, maar wat hij moest doen deed hij voortreffelijk. Hij stopte een penalty van Schrijvers en werd zo één van de Luikse helden.

Racing Genk kreeg - na ingrijpen van de videoref - een uitgelezen kans om de 1-1 te scoren, maar Ochoa redde de strafschop van Siebe Schrijvers. "Een penalty pakken, is altijd moeilijk. Maar ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen. Het bleef 0-1 op dat moment en dat was heel belangrijk."

Bij Standard besefte men maar al te goed het belang van deze wedstrijd. "Het was een sleutelmatch want we konden niet winnen tegen Oostende", geeft de doelman aan. "We hadden nog geen goede resultaten neergezet buitenshuis, maar zondag speelden we met karakter."

Beste uitmatch

Of dit de referentiematch is die Standard nodig had? "Op verplaatsing was dit onze beste match tot dusver. We hebben veel kansen gecreëerd en defensief stonden we sterk. We staan nu eindelijk waar we moeten staan: in de top zes."