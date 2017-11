Ex-speler Standard kan naar de Premier League

Foto: © Photonews

Hij werd als ex-speler van Real Madrid met grote trom binnengehaald in Luik, maar de transfer van de Ghanees Daniel Opare was niet meteen een absolute voltreffer. In Duitsland maakt de rechtsback wel indruk.

Na een kortstondig verblijf bij FC Porto verkaste Opare naar het Duitse FC Augsburg, dat hem transfervrij overnam. De Ghanees heeft nog een contract tot medio 2018 bij de club uit de Bundesliga.

Augsburg staat achtste in de stand en de 27-jarige rechtsback doet het er niet slecht. Met gevolgen, want volgens The Sun aast Premier League-club Stoke City immers op de verdediger. Zij zouden een bod van om en bij de drie miljoen euro voorbereiden om de ex-Standardspeler los te weken in Duitsland komende wintermercato.