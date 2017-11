Kuitbeenblessure Kotysch heelt zo goed dat De Roeck speler moet intomen

Na een onzachte aanraking met de studs van Club Brugge-speler Wesley Moraes werd verwacht dat STVV-speler Sascha Kotysch een kruis kon maken over 2017. De verdediger mag nu toch hopen.

De kuitbeenblessure die de verdediger opliep tegen Club Brugge heelt namelijk zo goed dat de 29-jarige Duitser hoopt om nog één of twee matchen voor de winterstop te spelen, weet Het Laatste Nieuws. Een echo wees een positief genezingsproces uit. Toch verwacht trainer De Roeck Kotysch pas terug op stage in La Manga (6-13 januari).

Nog ander nieuws uit de ziekenboeg van Sint-Truiden. Casper De Norre werd tegen Lokeren aan de rust vervangen met last aan de buikspieren. Hij is hoogst twijfelachtig voor de wedstrijd tegen KV Oostende in de beker.