Chinees avontuur voorbij voor Tevez? Spits zat in Argentinië, terwijl club de beker won

Shanghai Shenhua wist de Chinese beker te winnen, maar deed dit wel zonder Carlos Tevez. De spits zat niet in de selectie en besloot daarop terug te keren naar Argentinië.

Shenhua verloor dan wel met 3-2 tegen Shanghai SIPG, toch mocht de club van Tevez vieren aangezien het de heenmatch met 1-0 had gewonnen. Op basis van de gemaakte doelpunten op verplaatsing deed Shenhua beter.

De best betaalde voetballer ter wereld was niet van de partij, weet Sporza: "Hij is niet opgenomen in de selectie en heeft daarom besloten terug te keren naar Argentinië", zei trainer Wu Jingui. "Dat begrijp ik. Een speler van zijn niveau."

"De bijdrage van Tevez was belangrijk. Vooral in de Chinese beker. Hij is niet zoals sommigen hem beschrijven. Hij traint twee keer per dag. Hij werkt goed en is technisch een grote speler", bleef Wu Jingui toch nog opvallend positief.