Totaalspektakel op Den Bosuil: "Wij zen gen ratte of gen kakkers"

Foto: © photonews

Een nieuwe tribune, een nieuw geluid. Zoveel moge duidelijk zijn na de wedstrijd van zaterdag laatstleden in Deurne. Op Den Bosuil werd de nieuwe tribune feestelijk ingehuldigd, de sfeer was voor, tijdens en na de wedstrijd top.

De match zelf eindigde op een bloedeloze 0-0, maar alles rondom de match was een totaalspektakel op Den Bosuil. Een nieuwe tribune, het doet wat met een mens, zoveel was duidelijk.

Een lichtshow voor én na de wedstrijd gaf het publiek een extra reden tot genieten, tijdens de rust was er een optreden van Tourist Le MC. Die maakte van zijn gekende hit "Wij zen gen ratte" een aangepaste versie richting "Wij zijn gen ratte en geen kakkers", tot jolijt van de thuisfans (en ergernis van de bezoekende supporters).

En de spelers? Die bleven er achteraf rustig onder: "Natuurlijk is het een heel mooie tribune, maar het leverde niet meteen extra druk op ofzo", aldus Sinan Bolat. Of zoals Alexander Corryn het gepast omschreef: "Het zit hier altijd stampvol, dus op het veld voel je nog steeds de sfeer even luid, hoeveel volk er ook is."