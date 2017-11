Prachtig en fraai, maar nieuwe tribune Antwerp voldeed niet helemaal aan veiligheidsvoorschriften

Foto: © photonews

Zaterdag tegen KV Mechelen werd de nieuwe Tribune 1 van Royal Antwerp nog feestelijk ingehuldigd. Nu raakt bekend dat de tribune door enkele mankementen eigenlijk nog niet helemaal in orde was en de openstelling ervan dus een licht veiligheidsrisico inhield.

De tribune vertoonde zaterdag nog enkele mankementen, onder meer op het vlak van brandveiligheid, weet regionale tv-zender ATV. Het nieuws werd ook bevestigd door het kabinet van burgemeester Bart De Wever.

Ter oplossing stond the Great Old dan maar zelf in voor de kosten voor extra tijdelijke maatregelen, waaronder het beschikbaar stellen van drie brandweerwagens. Voor de supporters zou er wel nooit gevaar geweest zijn. Bij afweging werd beslist om de tribune onder strikte voorwaarden toch open te stellen zaterdag.

"De grootste gebreken waren op de twee verdiepingen die niet open waren voor publiek, maar we hebben toch geoordeeld dat zonder compenserende maatregelen de tribune niet open kon", zegt rampenambtenaar Bart Bruelemans.

Intussen is de tribune opnieuw gesloten voor publiek. De club wilde nog geen commentaar kwijt op het nieuws. Momenteel is nog niet duidelijk of de problemen helemaal van de baan zijn.