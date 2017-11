Uronen analyseert nederlaag tegen Standard: "Dit mag niet meer gebeuren"

Foto: © photonews

Eén week prijkte Genk in de top zes, maar na een pijnlijke nederlaag tegen Standard moeten de Limburgers alweer achtervolgen. Jere Uronen vertelt wat er volgens hem fout ging.

"De wedstrijd is eigenlijk nooit echt gelopen zoals wij het wilden. Nochtans wilden we ons allemaal tonen, was de drive echt wel aanwezig bij ons allemaal", benadrukt de verdediger.

"We zijn nooit in ons eigen spel gekomen. Standard is een goede tegenstander en wij zijn meegegaan in hun spel in plaats van hun zwaktes uit te buiten."

"We moeten deze nederlaag nu verteren en in de spiegel kijken om te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Woensdag wacht er alweer een belangrijke wedstrijd tegen KV Mechelen."