Zevende editie van prestigieus dameszaalvoetbaltoernooi in Genk

Foto: © Leo Stolck

De zevende editie van het indoortoernooi wordt het al, voor de gelegenheid opnieuw in de nieuwe indoorhal van Genk. Daar won Genk de voorbije jaren steevast in de nieuwe sporthal.

Sinds 2015 is de locatie de Sporthal van Genk op het SportInGenk Park, Emiel Van Dorenlaan 144 in Genk. Het terrein is, zoals in de voorgaande jaren, voorzien van een boarding.

De wedstrijden worden met 5 tegen 5 gespeeld, hoewel frequent wisselen, wegens de boarding, zeker noodzakelijk is.

Zoals steeds is er een nationale reeks, een provinciale reeks, een toernooi voor U15 en eentje voor U13. Dit jaar gaan de wedstrijden door op vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Meer informatie via info@ladiesgenk.be of via het event.