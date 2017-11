🎥 Kippenvel verzekerd: 'Malinwa' wil voor cupmatch tegen Genk uitpakken met beklijvende 'You'll Never Walk Alone' voor overleden fan

Voor kippenvel moet je morgenavond Achter de Kazerne in Mechelen zijn. Thuisploeg 'Malinwa' wil voor aanvang van het bekertreffen met RC Genk immers uitpakken met een beklijvende 'You'll Never Walk Alone' ter ere van Cis, de jonge KV-supporter die afgelopen vrijdag overleed.

De echte cultsong van Gerry & The Pacemakers uit Liverpool was het de lievelingssong van de betreurde Cis. Het is de bedoeling dat spelers en scheidsrechters morgenavond na het betreden van het veld en het aanhoren van de hymne van de Croky Cup zullen stilstaan voor het beklijvende eerbetoon.



Cis verloor in de nacht van vrijdag op zaterdag de strijd tegen kanker. Een harde klap voor warme familieclub KV Mechelen. De jonge fan mocht begin deze maand nog de aftrap verzorgen van de met 2-0 gewonnen thuismatch tegen KV Kortrijk. Vervolgens mocht hij de wedstrijd volgen in het gezelschap van aanvoerder Seth De Witte. Na de match bouwde de inmiddels overleden supporter nog een zegefeestje met spelers de supporters.