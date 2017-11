🎥 Wauw! Op deze fenomenale wijze neemt Jamie Vardy Spurs-defensie met Jan Vertonghen te grazen

Midweekvoetbal in de Premier League, smullen geblazen met andere woorden. Vanavond mag het Tottenham van Jan Vertonghen en Moussa Dembélé al aan de bak op bezoek bij Leicester City. Een verraderlijke trip en nog voor het kwartier keken 'The Spurs' al tegen een achterstand aan. Getekend, Jamie Vardy.

De 30-jarige cultspits van 'The Foxes' verschalkte de Franse nummer één Hugo Lloris op werkelijk sublieme wijze. De pijlsnelle Vardy had niet eens een controle nodig om een afgemeten voorzet in één tijd over de kansloze doelman van Tottenham te lobben.

Is het gouden duo van @LCFC terug? 😍🙌 pic.twitter.com/xbvWKG129V — Play Sports (@playsports) 28 november 2017

Ik weet dat ik wat laat ben ... maar wat een goal van jamie Vardy ! #vardyparty #leitot — Guy Dufour (@DufourGuy) 28 november 2017

1-0 en een blitzstart voor de landskampioen van 2016. Voor de in het King Power Stadium immens populaire Vardy was het zijn zevende doelpunt van het seizoen in de Premier League, meteen ook nummertje 100 in zijn 'League'-carrière. En wat voor eentje!



En daar bleef het niet bij voor de thuisploeg want ook die andere kampioenenmaker Riyad Mahrez pikte zijn goaltje mee. 2-0 en Tottenham nog voor de koffie in vieze papieren. De onvermijdelijke Harry Kane prikte tien minuten voor tijd nog tegen, maar daar bleef het bij.

Jamie Vardy’s goal tonight is the 100th in his league career💯 #LCFC pic.twitter.com/KoVdBAimCs — REMATCH (@OfficialRematch) 28 november 2017