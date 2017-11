Nog meer zorgen voor Genk: Geschillencommissie straft aanvaller voor elleboogstoot

KRC Genk zit momenteel met selectieproblemen. Dinsdag raakte bekend dat de Limburgers dit seizoen niet meer kunnen rekenen op Bryan Heynen (kruisbandletsel). En ook Marcus Ingvartsen ontbreekt aanstaande zaterdag tegen KV Mechelen.

De Deense aanvaller kreeg dinsdag van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) een schorsing van twee speeldagen opgelegd, waarvan één met uitstel.

In de competitiematch tegen Zulte Waregem deelde Ingvartsen een elleboogstoot uit aan Julien De Sart. Daarop schoot de Reviecommissie in actie. Het Bondsparket vorderde aanvankelijk een straf van drie speeldagen (één met uitstel). De Geschillencommissie vond 1 + 1 stuks voldoende.

Racing Genk gaat niet in beroep tegen de sanctie, die vanaf donderdag ingaat. In de bekerpartij van woensdag, eveneens tegen Mechelen, is de centrumspits dus wel van de partij.