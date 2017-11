Justin Kluivert toont zich aan Europa na hattrick tegen Roda JC: "Hij is een ander type dan zijn vader"

Ajax-speler Justin Kluivert liet tegen Roda JC zien dat hij niet enkel 'de zoon van Patrick' is, maar zelf ook wel raad weet met de bal. Hij deed zelfs wat zijn vader nooit kon in de Eredivisie: een hattrick scoren.

In de studio van Sports Late Night werd Genk-coach Albert Stuivenberg de vraag gesteld of de 18-jarige Ajax-speler even goed kan worden als zijn vader. “Ik denk dat Justin een ander type is. Hij is meer een buitenspeler terwijl zijn vader natuurlijk een diepe spits was.

Wat maakt Justin zo goed dan? “Hij heeft heel veel talent. Het is een speler met veel bravoure, wat ook echt bij Ajax past. Hij kan zowel op links als rechts spelen . Het is een typisch opgeleide Ajax-speler. Hij heeft een uniek profiel”, besluit de Nederlandse coach.