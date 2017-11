Beerschot Wilrijk moet dringend zijn flow terugvinden: "Ik moet er geen tekening bij maken zeker?"

Foto: © photonews

Na een late gelijkmaker in Westerlo bleef Beerschot Wilrijk achter met 1 op 9 in de tweede periode. Alex Maes weet dat er al onnodige punten bleven liggen.

"Ik moet er geen tekening bij maken zeker?", reageert hij. "Vorige week verdienden we al meer tegen OH Leuven en vandaag moesten we deze match tegen Westerlo altijd met winst afsluiten."

"We dwongen de betere kansen af. In het voetbal tellen echter enkel de punten na 90 minuten en de daarbij toegevoegde blessuretijd en dus niet de stand na ongeveer 88 minuten."

'Dramatische start'

Na de 0 op 6 was iedereen nog opvallend rustig, maar nu wordt de druk toch aanzienlijk groter. "We moeten dringend terug in de flow geraken. Vrijdag zal het absoluut moeten gebeuren tegen Roeselare, anders spreken we van een dramatische start van de tweede periode", geeft hij nog mee.