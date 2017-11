Parcours van Anderlecht in de beker uitgelicht: Sinds 2008 zijn ze maar liefst 6 keer niet verder dan de 1/8 finales geraakt

Anderlecht en de beker, een succes is het niet. In 2008 wist de Belgische landskampioen hem voor het laatst te winnen.

Net zoals Club Brugge 11 jaar moest wachten op een nieuwe titel, heeft Anderlecht sinds 2008 de beker niet meer weten te winnen. Heel opvallend is dat de Belgische kampioen sinds dan maar liefst 6 keer niet verder dan de 1/8 finale is geraakt.

Vooral de uitschakeling tegen derdeklasser Rupel Boom in het seizoen 2011-2012 in eigen stadion was heel erg pijnlijk. In 2015 wisten ze wel nog eens de finale te bereiken, maar toen werd er met 2-1 verloren van grote rivaal Club Brugge. Refaelov scoorde toen vlak voor het eindsignaal het winnende doelpunt.