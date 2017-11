Anthony Limbombe (Club Brugge) reageert Instagram-post waarin broer Stallone (Antwerp) helemaal losgaat

Foto: © photonews

Anthony Limbombe kroonde zich zondag tegen Zulte Waregem al voor de derde keer dit seizoen tot matchwinnaar van Club Brugge. De winnende treffer zorgde voor dolle taferelen bij broer Stallone Limbombe.

De vleugelaanvaller die bij Antwerp speelt ging door het dolle heen bij het doelpunt van Anthony Limbombe. (zie video onderaan). "Dat is mijn grote broer", kon de Brugse winger zijn lach niet onderdrukken. "Wij komen uit een voetbalfamilie. Ze volgen allemaal de wedstrijden. We proberen ons best te doen."

Ook voor zijn ouders geeft Anthony Limbombe wekelijks het beste van zichzelf. "Dit is een 'dank je wel' voor hen. Toen ik als kleine jongen toernooitjes speelde, gingen zij overal mee. Mijn vader deed er ook altijd alles voor om mij met de mooiste voetbalschoenen te laten spelen."