Chelsea wil een uitweg bieden aan Dortmund-speler die fel ter discussie staat

Net zoals heel Dortmund beleeft ook Pierrre-Emerick Aubameyang niet zijn beste momenten bij de club. Afgelopen zomer zag hij een transfer in het water vallen en dit seizoen heeft hij al meermaals ter discussie gestaan bij het Duitse team. Chelsea zou nu een oplossing willen bieden.

In de spectaculaire wedstrijd tegen Schalke 04, die op 4-4 eindigde, werd Aubameyang met een rode kaart van het veld gestuurd. Het seizoen verliep al niet echt van een leien dakje voor de spits en nu ligt hij ook weer zwaar onder vuur bij de fans die vinden dat hij zijn team in de steek liet.

Volgens The Daily Mirror zou Chelsea een uitweg willen bieden door een bod uit te brengen in januari. In de zomer had de club uit Londen ook al verregaande interesse in de speler, maar toen was de vraagprijs nog te hoog voor hen.