Bjorn Engels verliet Club Brugge, de ploeg van z'n hart, niet in schoonheid: "Er is geen afscheid geweest"

Bjorn Engels ruilde Club Brugge afgelopen zomer in voor de Griekse landskampioen Olympiakos. Met de transfer van de Belgische jeugdinternational was ruim 7 miljoen euro gemoeid.

Toch was het vertrek bij Club pover. "Er is geen afscheid geweest", geeft Engels aan in Sport/Voetbalmagazine. "Ik moest 's ochtends vroeg in de luchthaven zijn en toen ik op de club mijn kastje ging leegmaken, was er nog niemand aanwezig."

De 23-jarige Engels was kind aan huis op Jan Breydel. De centrumverdediger stroomde door vanuit de jeugd en was een belangrijke pion die blauw-zwart in 2016 kampioen maakte.

"Jammer voor alle partijen"

"Het was helaas geen afscheid in schoonheid", gaat Engels verder. "Voor alle partijen is het jammer dat ze mij niet vroeger lieten vertrekken."

In de zomer van 2016 was Engels gegeerd op de Europese transfermarkt. Club liet toen enkel Thomas Meunier naar Paris Saint-Germain vertrekken.