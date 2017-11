Rechtsachter Casper De Norre legt uit waarom hij na 45 minuten in de kleedkamers bleef tegen Lokeren

Foto: © photonews

Casper De Norre speelde slechts 45 minuten mee in het duel tegen Sporting Lokeren. De jonge rechtsachter bleef tijdens de pauze in de kleedkamers omdat hij niet verder kon.

"Ik heb sinds 1 week geleden pijn aan de buikspieren", aldus De Norre. "Ik wilde nog even verder spelen, maar ik kreeg steeds meer pijn. Daarom hebben we besloten om tijdens de rust te wisselen. We wilden geen verdere risico's nemen met deze blessure."

Vermoeidheid

Mogelijk kan de fysieke intensiteit van het aantal opeenvolgende wedstrijden er wel iets mee te maken hebben. "Het kan zeker iets te maken hebben met de vermoeidheid", zegt de rechtsback.

Sint-Truiden liet al voor de vierde keer op rij punten liggen. "Jammer, we zitten momenteel in een periode dat het niet lukt. We moeten zo snel mogelijk nog eens winnen. Liefst volgende week al, maar er is natuurlijk eerst nog de beker", doelt De Norre op de match van vanavond op het veld van Oostende.