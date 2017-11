Club Brugge en AA Gent grepen naast uitblinker van Anderlecht: "Bidden dat ik nu vertrokken ben"

Massimo Bruno is helemaal terug bij Anderlecht. Tegen Moeskroen scoorde hij een belangrijk doelpunt, een week later tegen KV Kortrijk gaf hij maar liefst drie assists.

Hein Vanhaezebrouck laat Bruno opnieuw bepalend zijn voor paars-wit. Ook Club Brugge en AA Gent wilden de vleugelaanvaller weer naar België halen, maar die koos uiteindelijk voor de club van zijn hart. Toch verliep de terugkeer aanvankelijk niet zoals verwacht.

"Ik had zin om me te tonen, maar René Weiler had het niet op mij begrepen", zegt Bruno in Het Laatste Nieuws. "In een volle vestiaire zei hij toen dingen... (denkt na) Ach, ik heb geen zin om in detail te treden. Op het einde liep het beter, al kreeg ik ook dan amper krediet. (lacht) Nu heb ik er ook weinig. Terecht trouwens: dat moet je verdienen."

Tribune

Onder Vanhaezebrouck heeft Bruno zijn draai weer gevonden op rechts. "Hij is eerlijk. En maakt correcte keuzes. Toen Weiler vertrok, vond ik dat spijtig voor de groep, maar bij mezelf dacht ik: 'Nu zal ik eindelijk een echte kans krijgen.' (grijnst) Dat viel tegen: nadien belandde ik op de tribune. Bidden maar dat ik nu wel vertrokken ben."