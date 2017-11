Geloof in tweede titel in drie jaar tijd groeit: Club-fans lopen storm voor ontmoeting met rivaal Anderlecht

Foto: © photonews

Club Brugge ontvangt op zondag 17 december Anderlecht voor de tweede clash tussen de twee titelpretendenten. Het geloof in een tweede titel in drie jaar tijd is groeiende bij blauw-zwart.

De kraker tegen paars-wit is namelijk uitverkocht. Club liet dinsdag in een officieel bericht weten dat alle tickets de deur uit zijn.

Wie als abonnee moet passen voor deze topmatch, kan een andere Club-fan gelukkig maken met zijn stoeltje. Via de modus 'Verkoop Zitje' krijg je een vergoeding voor de wedstrijd die je niet kan bijwonen, en kan de competitieleider rekenen op een extra supporter. (Lees er HIER meer over)