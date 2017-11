Coach en spelers Anderlecht willen ingrijpende verandering, mogelijk volgen ook concurrenten Club en Gent

Foto: © photonews

Met de Champions League-campagne en de Croky Cup stapelen de thuismatchen zich op bij RSC Anderlecht. Daar lijdt ook de grasmat onder, en dus ijveren coach en spelers voor een nieuw veld.

De spelers van paars-wit leden tegen KV Kortrijk enkele keren slordig balverlies. Niet alleen omwille van scherpte, ook door af en toe een slechte stuit van de bal. Hein Vanhaezebrouck deed er na de wedstrijd al zijn beklag over.

De spelers van Anderlecht leggen onder Vanhaezebrouck behoorlijk wat risico in hun spel, en dan is een goeie grasmat onontbeerlijk. De Brusselaars spelen tegen Standard woensdag hun derde thuismatch in één week tijd. Voor eind december staan nog vier wedstrijden op het menu in het Vanden Stockstadion.

De coach en de spelers ijveren voor een nieuwe grasmat, maar de club heeft nog geen beslissing genomen, meldt Het Nieuwsblad. Ook bij AA Gent en Club Brugge vindt een evaluatie van het terrein plaats. De Buffalo's zitten dinsdag met hun leverancier samen om te bekijken of de mat van de Ghelamco Arena in de winterstop aan vervanging toe is. Bij blauw-zwart volgt die evaluatie op 27 december.