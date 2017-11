De Vlieger begrijpt ingreep van Leko niet: "Met de kwaliteiten van een eerste doelman had Standard hem niet zo makkelijk laten gaan"

Foto: © photonews

Guillaume Hubert nam enkele weken geleden de plaats van Ethan Horvath in. Een wissel die tot dusver nog niet goed uitpakte bij Club Brugge.

Nadat Horvath enkele wedstrijden onzeker acteerde, greep coach Ivan Leko in door Hubert een kans te gunnen. Analist Geert De Vlieger ziet in het sluitstuk geen toekomst als nummer 1.

"Het ontbreekt hem in het algemeen aan de kwaliteiten om eerste keeper te zijn", geeft De Vlieger aan in Het Nieuwsblad. "Het is ook nooit de bedoeling van Club Brugge geweest dat hij eerste keeper zou worden. Want als hij die kwaliteiten zou hebben, had Standard hem niet zo makkelijk laten gaan. Zelfs als tweede keeper lost hij momenteel de verwachtingen niet in."

Extra Belg

Toch kan Hubert volgens De Vlieger op een andere manier van waarde zijn voor de competitieleider. "Hij is een tweede doelman die het in principe goed kan doen als vervanger. Club heeft hem ook gehaald omdat hij Belg is, want zo heeft het al minstens elke week een extra Belg op de bank"