Dodelijk efficiënt Manchester United neemt de maat van revelatie Watford, Lukaku prikt niet

Een gezondheidswandeling werd het niet, maar Manchester United heeft tegen Watford toch drie belangrijke punten gepakt. De roodhemden van José Mourinho legden er maar liefst vier in het mandje. Romelu Lukaku speelde na het natrapincident 90 minuten, maar kon zijn avond niet opluisteren met een goal.

Het kanon van 'Big Rom' zwijgt nu al voor de zesde keer in zeven matchen, enkel tegen Newcastle United vond onze Belgische topschutter aller tijden de weg naar doel. Maar ach, de nummer twee in de Premier League kan het ook zonder de goals van Lukaku hoor. Vanavond was het Ashley Young die met twee puntgave doelpunten een verrassende hoofdrol opeiste.



Na 25 minuten stond het zo al 0-2, eerlijk is eerlijk: tegen de gang van het spel in. Watford kreeg het deksel op de neus en het werd iets voorbij het halfuur zelfs nog erger toen het Franse toptalent Anthony Martial de derde United-goal van de avond lukte. Dodelijk doeltreffend die mannen van José Mourinho, ook dat is een kunst.

2 - Ashley Young has scored his first @premierleague brace at Vicarage Road since October 2006, while playing for Watford (v Fulham). Homecoming. pic.twitter.com/vaDNZ9wPUk — OptaJoe (@OptaJoe) 28 november 2017

Klus geklaard, zou je denken en Romelu Lukaku kreeg zelfs nog een dikke kans op 0-4. De thuisploeg leek compleet knock-out geslagen, maar toonde veerkracht: eerst zette publiekslieveling Troy Deeney een penalty om en zes minuten voor tijd leek het nog even spannend te worden toen Abdoulaye Doucouré zowaar voor de 2-3 tekende.



De fans van Manchester United zullen even aan de derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 van afgelopen wekend gedacht hebben, maar werden bevrijd door Jesse Lingard. De 2-4 was meteen ook de doodsteek voor een dapper strijdend Watford, niet toevallig een van dé revelaties in de Premier League.

In het klassement bedraagt de kloof tussen leider Man City en eerste achtervolger en stadsgenoot Man United (voorlopig) vijf punten. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany komen morgen(avond) nog in actie tegen Southampton.