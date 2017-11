Pech blijft WK-held achtervolgen, nu weer enkele weken buiten strijd door blessure

Foto: © photonews

De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 (4-4) was er eentje om duimen en vingers van af te likken. De Borussen kregen naast de late tegentreffer nog een opdoffer te verwerken.

Zo zou Mario Götze een blessure aan de ligamenten van zijn rechterenkel hebben opgelopen. Hij zal minstens tot het einde van dit jaar uit de roulatie zijn. Dat meldde zijn club maandag via Twitter.

De 25-jarige aanvallende middenvelder maakte zich in 2014 onsterfelijk in Duitsland met de winnende treffer te scoren in de gewonnen WK-finale tegen Argentinië. De jaren daarop sukkelde hij regelmatig met blessures. Nu dus weer. Tegen Schalke 04 lukte Götze nog een doelpunt voor rust.