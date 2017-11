Duidelijkheid over de geruchten omtrent Preud'homme en Saoedi-Arabië: 'WK-ganger heeft nieuwe bondscoach gevonden'

Foto: © photonews

De afgelopen dagen gonsde het in Saoedi-Arabië van de geruchten over de mogelijke komst van Michel Preud'homme als bondscoach. Nu heeft de WK-ganger naar verluidt zijn nieuwe selectieheer gevonden.

Volgens verschillende bronnen bij de voetbalbond van Saoedi-Arabië wordt niet Preud'homme, maar wel Juan Antonio Pizzi de opvolger van Edgardo Bauza. De oefenmeester zou vrijdag zelfs al naar Moskou afzakken om de WK-loting bij te wonen, aldus L'Equipe.

De Argentijn wordt al de derde bondscoach in drie maanden tijd. Eerder nam Bauza al het roer over van de Nederlander Bert Van Marwijk. Op een nieuw avontuur voor Preud'homme blijft het dus nog even wachten.