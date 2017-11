Eerste diagnose over de blessure van Sven Kums is er, vanaag volgt uitsluitsel

Foto: © photonews

Anderlecht zag zondag tegen KV Kortrijk Sven Kums geblesseerd uitvallen. De middenvelder ging kort na de rust naar de kant met last aan de dij.

Maandag volgde al een eerste test. De dijblessure van de Gouden Schoen valt mee, meldt Het Nieuwsblad. Er is namelijk geen sprake van een scheurtje of verrekking in de quadriceps.

Wellicht gaat het dus gewoon om overbelasting. Vandaag komt er uitsluitsel, maar vermoedelijk gunt Hein Vanhaezebrouck Kums rust tegen Standard. Op die manier neemt Adrien Trebel de plaats van Kums in. Mogelijk komen net als tegen Kortrijk weer enkele andere namen aan de aftrap.